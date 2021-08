Jakobsen spurter sig til tredje Vuelta-sejr i år

Jakobsen så ikke ud til at skulle anstrenge sig synderligt i spurten for at besejre Boras Jordi Meeus og UAE Emirates' Matteo Trentin på 16. etape.

Magnus Cort (EF) forsøgte at holde sig fremme til en spurt, men han fik ikke positioneret sig godt nok til at spurte med om topplaceringerne.

Med fem etaper tilbage sidder løbets røde førertrøje fortsat på Wantys Odd Christian Eiking.

Nordmanden fører Vueltaen med 54 sekunder ned til Guillaume Martin (Cofidis) og 1 minut og 36 sekunder til storfavoritten, Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Oven på en hviledag var der basis for friske ben i feltet, som skulle ud på 180 kilometer i det nordlige Spanien.

Vanen tro fik en gruppe udbrydere hul på den kuperede etape, men feltet slap aldrig kontrollen med lykkeridderne.

Med cirka 60 kilometer til mål skete der til gengæld noget.

UAE Emirates satte sig frem i feltet, og Fabio Jakobsen sakkede bagud. Stærkt holdarbejde fra Quick-Step sendte dog sprinteren tilbage i feltet, og så begyndte det for alvor at ligne den forudsigelige massespurt.

Med 11 kilometer igen forsøgte Lotto Soudals dansker, Andreas Kron, sig kortvarigt med et angreb.

Den formstærke rytter, der er i gang med en imponerende debutsæson på World Touren, slog et mindre hul til feltet.

Han opslugte et par udbrydere, men måtte sande, at kræfterne ikke rakte til at komme afgørende væk.

Stan Dewulf (AG2R) blev hentet som sidste mand fra udbruddet med en håndfuld kilometer til mål, og spurten kunne lanceres.

Uden en perlerække af store sprinternavne i feltet så det godt ud for Jakobsen, der lå perfekt placeret, før han i overlegen stil spurtede først over stregen i Santa Cruz de Bezana.

Jakobsen var for et år siden involveret i et voldsomt styrt, der holdt ham væk fra cykling i et halvt år. Med sejrene i Vueltaen har den 25-årige rytter bevist, at han er tilbage i den absolutte elite.

Han fører også pointkonkurrencen før de sidste fem etaper.