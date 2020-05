Jakob Poulsen - her for FC Midtjylland - stopper før tid hos Melbourne Victory.

Jakob Poulsen indstiller karrieren før tid

Fodboldspilleren Jakob Poulsen har spillet sin sidste fodboldkamp på topplan.

Således indstiller han karrieren med øjeblikkelig virkning, oplyser han til bold.dk.

I begyndelsen af april meddelte han, at sæsonen hos Melbourne Victory FC ville blive hans sidste, men den australske A-League er suspenderet på grund af coronapandemien, og det er usikkert, hvornår og om den kommer i gang igen.

- På grund af uvisheden over, hvad der skal ske, spurgte jeg klubben, om det var okay, at jeg tog hjem til Danmark.

- Alternativet var at træne to måneder i Australien for mig selv, og så ville det trods alt være bedre for mig og familien at tage hjem til Danmark. Og det var klubben helt okay med, siger Poulsen til bold.dk.

Han har ved tidligere lejligheder udtrykt planer om at gå trænervejen, og det bratte karrierestop gør ham ikke vemodig.

- Jeg har det fint med det. Og det er ikke sådan, at jeg tænker; "Nå, det var det". Jeg tænker mere på, at der skal ske noget nyt nu. Det er den følelse, der fylder mest, siger Poulsen.

Han fik sit gennembrud i Esbjerg fra 2002 til 2006, hvorefter han skiftede til Heerenveen i Holland. Efter to år gik turen til AGF, hvor det også blev til to år, før FC Midtjylland hentede ham.

Fra 2012 blev det så ligeledes til to sæsoner i franske Monaco, inden han røg retur til FC Midtjylland. I periode på fem år var han med til at vinde to mesterskaber med klubben.

I september rejste han så til Australien, men det skulle altså bare blive til lidt mere end et halvt år i Melbourne-klubben.

Poulsen spillede i perioden fra 2009 til 2015 35 A-landskampe for Danmark og huskes bedst for sejrsmålet mod Sverige i 2009, der sendte Danmark til VM.