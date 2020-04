Jakob Poulsen tørnede ud for FC Midtjylland af to omgange. (Arkivfoto)

Jakob Poulsen indstiller karriere efter australsk eventyr

Jakob Poulsens karriere som professionel fodboldspiller synger på sidste vers.

Den tidligere superligaprofil har besluttet sig for at sætte fodboldstøvlerne på hylden, når hans kontrakt med australske Melbourne Victory udløber til sommer.

Det siger han i et interview med Eurosport.

- Det har været undervejs i et stykke tid. Jeg overvejede det allerede i sommer, da jeg røg ud i kulden i FC Midtjylland.

- Hen over jul og nytår følte jeg, at jeg ikke rigtig har lysten på samme måde mere. Fysisk kan jeg godt klare mig og er ikke ramt af skader, men mentalt kunne jeg mærke, at det lakkede mod enden, siger Poulsen i interviewet.

Den 36-årige midtbaneslider har spillet 35 A-landskampe for Danmark, senest i 2015. Det er blevet til to mål i nationaltrøjen, hvor det første var et vigtigt mål i 1-0-sejren over Sverige i VM-kvalifikationen i 2009.

Poulsen fik sin professionelle fodboldopdragelse i Esbjerg, hvorfra han blev solgt til hollandske Heerenveen i 2006.

Her blev det til to år, inden han vendte hjem til Danmark og AGF. To år senere tog han så den korte tur fra Aarhus til Herning. I FC Midtjylland endte det med to ophold. Først fra 2010 til 2012 og senere fra 2014 til 2019. Ind imellem prøvede Poulsen lykken i AS Monaco - et ophold, der aldrig blev den helt store succes.

Efter at være blevet forvist til bænken i Herning tog Poulsen i september turen til Melbourne Victory, som han nåede at spille 17 kampe for, inden ligaen som så mange andre blev sat på pause på grund af coronavirus.

Jakob Poulsen har nydt størst succes i FCM, som han er blevet dansk mester med to gange - i 2015 og 2018. Sidste år blev det også til en pokaltitel med midtjyderne.

I Monaco var han i 2013 med til at hjælpe klubben til oprykning til den franske Ligue 1.

I 2009 blev Poulsen af sine kolleger i Spillerforeningen kåret som Årets Profil i Superligaen.