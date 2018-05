Jakob Michelsen vil løfte OB op i top-6 i Superligaen

- I bund og grund handler det om at vinde nogle fodboldkampe. Det skal vi blive bedre til i Odense, end man har været i de seneste syv år.

- OB har ikke præsteret at komme i top-6 i de seneste syv år. Jeg kunne godt tænke mig - sammen med spillerne og staben - at løfte os derop igen, siger Michelsen.

Kent Nielsen blev fyret som cheftræner efter den forgangne sæson, da OB-ledelsen fandt sæsonens resultater for dårlige.

- Man har gjort mange gode ting i OB, der er blevet gjort et godt stykke arbejde. Men resultatmæssigt har man ikke præsteret som forventet, og det skal jeg se, om jeg kan ændre på.

- Der kommer ikke en heksedoktor ind og tryller, og så vinder vi bare en masse fodboldkampe. Det er hårdt arbejde sammen med spillerne, staben og hele ledelsen, siger Michelsen.

Sejrene må gerne komme uden flot og poleret fodboldspil, så længe pointene bliver høstet uge efter uge.

- Det handler fuldstændig indiskutabelt om at vinde nogle fodboldkampe. Så har vi vores måde at gøre tingene på, og det må gerne være flot.

- Men hvad er flot fodbold? Det er gummiord. Vi skal få det bedst mulige ud af den spillertrup, der er til rådighed, siger Michelsen.

Han ønsker at finde en stil, hvor OB holder fast i de ting, klubben er god til - krydret med nye input.

- Jeg skal også komme med mine nuancer i form af lidt mere direkte spil, aggressivitet og power. Hen ad vejen skal vi skabe bedre resultater, for det er det, jeg er ansat til, siger han.

Michelsen, som senest var træner i svenske Hammarby, har i de seneste måneder ledt efter det rigtige tilbud.

- Det har været vigtigt for mig at finde det rigtige projekt. Og jeg kunne sagtens have været kommet i gang noget tidligere. Men der skulle den rigtige mavefornemmelse til. Og det har jeg nu.

- Det skulle være det rigtige sted, hvor jeg kunne gøre en forskel og bidrage til projektet. Det føler jeg, at jeg kan i OB, siger Michelsen.

Han håber på at skabe fodboldbegejstring i Odense og omegn.

- Begge parter har lyst til at danse med hinanden, og så må vi håbe, at det bliver en lang og lykkelig dans.

- Det er der ingen garanti for, at det bliver. Det er ligesom, når man går på diskotek om aftenen. Men jeg ser os som et godt match, siger Michelsen.