Jakob Michelsen har kun et halvt år tilbage som cheftræner i OB. Klubben har meddelt, at den ikke forlænger Michelsens kontrakt.

Jakob Michelsen: Der er ingen garantier i fodbold

Selv om Jakob Michelsen med sikkerhed kun har et halvt år tilbage som cheftræner i OB, så har han fuld fokus på sit job.

Det siger han i et interview med Ekstra Bladet.

- Jeg ved, der ingen garantier er i fodbold, og jeg kender gamet. Jeg forholder mig til min kontrakt, der udløber til sommer, og jeg har fuldt fokus på foråret og vil give alt, hvad jeg har, for at slutte godt af i OB, siger han.

OB, der ligger nummer ni i Superligaen, meddelte tirsdag, at klubben ikke forlænger Michelsens kontrakt, der udløber til sommer.

- Trods placeringsmæssige forbedringer i de sidste to og en halv sæson har perioden også været præget af svingende resultater.

- Derfor ønsker klubben at hyre en trænerprofil, der kan skabe mere stabilitet og bedre resultater, lød forklaringen fra OB.

Siden da har der været stille fra Michelsen.

Men til Ekstra Bladet siger han onsdag aften, at han er dedikeret til trænergerningen, selv om han står til at miste sit job om et halvt år.

- Jeg ser frem til det næste halve år, inden min kontrakt udløber til sommer. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at slutte godt af i Odense, som er en fantastisk fodboldby med superengagerede fans.

- Kontraktudløb er en helt naturlig ting i fodbold, og jeg har nu været i OB i to et halvt år. Jeg kommer til at give alt, hvad jeg har, for OB i det sidste halve år, siger Jakob Michelsen til avisen.

40-årige Jakob Michelsen slog for alvor igennem som træner, da han i sæsonen 2015/2016 førte Sønderjyske til sølv i Superligaen. Det var hans første sæson som træner i landets bedste række.

Præstationen fik svenske Hammarby til at hente ham i 2017, men tiden i Sverige blev aldrig den helt store succes.

I januar 2018 blev han fyret, hvorefter han et halvt år senere kom til OB.