Jakob Fuglsang tager afstand fra doping i ny bog

- Jeg vil kunne stå inde for det, jeg har foretaget mig. Jeg vil kunne se mig selv i spejlet, og det kan jeg nu. Jeg har aldrig dopet mig, og jeg kommer aldrig til at dope mig, skriver han i bogen ifølge DR Sporten, som har talt med Fuglsang.

Han har kørt sammen med Michael Rasmussen, der har indrømmet brug af doping, og kørt på hold, der blev ledet af Bjarne Riis og Aleksandr Vinokurov, der begge har benyttet doping.

Jakob Fuglsang uddyber sin holdning over for DR Sporten:

- Det er vigtigt for mig at sige, at det her er min holdning til doping.

Han går i rette med opfattelsen om, at det ikke kan lade sig gøre at skabe resultater i cykelsporten uden at bruge doping.

Jakob Fuglsang tror på, at cykelsporten er blevet renere, end den tidligere har været.

- Hos de ryttere, jeg træner med i Monaco, som er verdensklasseryttere, er holdningen, at doping er et no-go, og dem, der forsøger at snyde, skulle sendes til månen. Det tror jeg, er en generel holdning i cykelsporten, siger Fuglsang.

Astana-rytteren vandt Criterium du Dauphiné i fjor, hvor han også vandt to etapesejre i løbet, og i 2016 vandt han OL-sølv i landevejsløbet i Rio.

Den 33-årige dansker har et mål om at køre sig til en podieplads i Tour de France i år.