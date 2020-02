Jakob Fuglsang snupper etapesejr i sæsondebut

Jakob Fuglsang fik en perfekt start på sæsonen, da han onsdag eftermiddag vandt 1. etape af løbet Vuelta a Andalucia, der også går under navnet Ruta del Sol.

Astana-rytteren stak af på den sidste store stigning sammen med Bahrain-McLarens Mikel Landa. De to holdt helt til målstregen, og på den afsluttende lille bakke var Fuglsang suveræn.

Ruta del Sol er et kategori 2.Pro-løb. Det er næsthøjeste niveau inden for landevejscykling.

I år er holdet Riwal Readynez også med i løbet, men ingen fra det danske mandskab blandede sig i finalen onsdag.

Efter at Fuglsang og Landa var kørt i mål, fulgte Landas holdkammerat Dylan Teuns (Bahrain-McLaren).

I løbet er Fuglsang omgivet af et hold, der blandt andet tæller spanieren Ion Izagirre og canadieren Hugo Houle. De skal hjælpe danskeren med at bevare føringen på den kuperede 2. etape, der køres torsdag i Andalusien.

Jakob Fuglsang vandt det spanske etapeløb i 2019, hvor han havde sin hidtil bedste sæson som professionel cykelrytter.

I 2019 vandt danskeren blandt andet også klassikeren Liège-Bastogne-Liège og etapeløbet Criterium du Dauphiné.

Sent på sæsonen slog Fuglsang også til i Vuelta a España, hvor han vandt sin første etape i en grand tour.

Et af sæsonens mål i sidste sæson var Tour de France, hvor Fuglsang sigtede efter en topplacering, men her måtte han skuffende udgå på 16. etape efter et styrt.