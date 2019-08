Jakob Fuglsang er officielt udtaget til Vueltaen

Jakob Fuglsang er udtaget til Vuelta a España for Astana. Den danske cykelrytters deltagelse er bekræftet af Astana på Twitter.

Den danske rytter udgik under årets Tour de France efter et slemt styrt på 16. etape. På det tidspunkt lå han nummer ni i det franske etapeløb.

Kort efter bebudede han, at han ville stille op i Vueltaen.

- Der er mit mål at komme til Vueltaen. Vi har tidligere snakket om, at jeg skal køre løbet som forberedelse og for at hjælpe Miguel Ángel López.

- Nu må vi se, hvor længe jeg er ude, og hvordan jeg har det, når jeg er tilbage på cyklen. Men jeg er nok mere motiveret for at komme tilbage og forsøge at vise noget i Vueltaen, sagde Fuglsang ved den lejlighed.

På trods af sit Tour-exit har Fuglsang haft sin klart bedste sæson som professionel.

Han vandt klassikeren Liege-Bastogne-Liege, en etape i Tirreno -Adriatico og snuppede den samlede sejr i etapeløbene Ruta del Sol og Critérium du Dauphiné.

Det gav håb om en dansk podieplads i Touren, men et styrt på 1. etape og svingende kørsel i bjergene mindskede hurtigt muligheden for en topplacering forud for det endelige styrt.

I Vueltaen får han rigtig nok Miguel Ángel López som holdkammerat. Derudover tæller Astanas trup navne som Ion Izagirre og Luis León Sanchez.

Vueltaen begynder på lørdag og slutter 15. september.