Jævne danskere ser franskmand tage sejren i Qatar

Sidstnævnte førte turneringen efter to runder, men en skidt runde lørdag sendte ham ud af topstriden. Den formåede han aldrig at komme ind i igen søndag.

Joachim B. Hansen endte faktisk som bedste dansker på en delt 9.-plads, mens Winther sluttede to slag dårligere på en delt 14.-plads.

Begge gik søndagens runde i et enkelt slag over par. For Hansen var det på niveau med lørdagens 18 huller, mens Winther forbedrede sig fra lørdagens runde i seks slager over par.

Turneringen blev vundet af franskmanden Antoine Rozner. Han gik finalerunden i fire slag under par og sluttede samlet otte slag under.

Det var et enkelt slag bedre end tre forfølgere, der delte andenpladsen.

Søren Kjeldsen, Benjamin Poke, Lucas Bjerregaard og Rasmus Højgaard deltog også i turneringen. Ingen af dem klarede cuttet efter de to første runder.