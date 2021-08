Jacobsen forventer OL's bedste klar: Men vil undgå hasard

Nikolaj Jacobsen kaldte efter kvartfinalesejren over Norge Mathias Gidsel for OL's bedste spiller indtil videre, men truppens eneste venstrehåndede højreback fik et slag i hovedet, der gør ham tvivlsom til semifinalen mod Spanien.

Dagen før torsdagens kamp tør landstræneren ikke melde Gidsel endeligt klar, selv om GOG-spilleren har været i stand til lidt fysisk træning onsdag.

- Det går fremad med Mathias, og vi tror på, han spiller, men det er svært at sætte procenter på, hvis han nu får et tilbagefald. Men alles forventning er, at han spiller.

- Men det er noget lumsk noget, og vi vil gå langt ved et OL, men der er også noget efter OL, så vi spiller ikke hasard med Mathias, så han skal være tæt på 100 procent for, at han bliver sendt i kamp, siger Nikolaj Jacobsen.

Gidsel har haft en fremragende turnering, hvor han med sine 35 mål på 45 forsøg har en træfsikkerhed på 78 procent, så landstræneren vil være ærgerlig over at skulle undvære den 22-årige back.

- Når jeg kun har en venstrehåndet med som højreback, så vil han være et markant tab, men vi har også Mikkel Hansen, som vi tidligere har spillet med som højreback eller Jacob Holm eller Mads Mensah for den sags skyld.

Onsdag var der ud over lidt aktivitet i styrkelokalet dømt restitution. Faktisk er den danske trup helt stoppet med at træne håndbold på hviledage. Det gjorde den senest forud for den næstsidste gruppekamp mod Portugal.

- Vi er stoppet med at træne. Folk er for trætte, og vi bruger næsten fire timer på at komme til og fra træning, så det bliver for lang tid at bruge på det. Så bruger de i stedet styrkerummet for at løsne lidt op, fortæller Jacobsen.

Han mener ikke, at den manglende træning har betydning.

- Man kommer til et punkt, hvor man siger, træner vi bare for at træne eller for at blive bedre? Vi følte, at det blev træninger med for lavt niveau, og skal vi så køre fire timer for det om dagen?

- Til gengæld siger spillerne, at de synes, vi har trænet godt op til turneringen. Tingene sidder, og vi har mange strenge at spille på, påpeger landstræneren.

Torsdagens semifinale mod Spanien begynder klokken 14 dansk tid.