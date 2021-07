Jacobsen forudser svær kamp: Egypten er medaljebejler

- Egypten er et af de hold, jeg tror, kommer til at slås om medaljer.

- De har unge spillere, der var med til at vinde U-VM, og de har spillere i store klubber. Det er ikke så tit, man har set Egypten have spillere i Veszprem og Barcelona, konstaterer Nikolaj Jacobsen.

Den rutinerede Henrik Møllgaard har i sin karriere oplevet en stor udvikling hos egypterne.

- Det er et fedt hold, der er et helt andet sted, end det var i mine første slutrunder. Det var et hold, der kunne knække i modvind og slå ud med armene.

- Nu er det et hold med store internationale profiler, som har fået samlet et stærkt landshold, der kan drømme stort. De kunne ret beset have løbet med VM på hjemmebane, hvis de ikke havde været døduheldige mod os, mener Møllgaard.

Han hentyder til det vanvittige drama i VM-kvartfinalen i januar, hvor Danmark måtte igennem dobbelt forlænget spilletid samt straffekastkonkurrence, inden værtsnationen var slået.

Når de to hold mødes i en slags revanchedyst, håber Møllgaard, at danskerne har det mentale overtag.

- Jeg håber, at kampen sidder i dem og gør mere ondt, end den skaber brændsel.

- For vores del var det en vanvittig håndboldkamp, som jeg ikke tror, at nogle af os kommer til at opleve igen. For os er det en del af den positive historie, som VM i Egypten var for os, forklarer Møllgaard.

Egypten indledte OL med en sejr på 37-31 over Portugal. Fire af de seks hold i gruppen avancerer til kvartfinalerne.