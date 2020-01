Jacobsen før afgørende EM-kamp: Har stor respekt for Ungarn

- Jeg ved, at Ungarn har voldt Danmark store problemer tidligere. Vi går ind med fuld respekt for den opgave, vi står over for. Vi skal op mod et godt håndboldhold, siger han.

Han fremhæver især stregspiller Bence Bánhidi som en af nøglespillerne blandt ungarerne.

- Han er en af verdens absolut bedste stregspillere. God størrelse, scoringssikker, og de er dygtige til at spille med ham, så det bliver et af hovedpunkterne for os, siger Nikolaj Jacobsen.

I den intense kamp mod Island lørdag var det især det danske forsvar, der undervejs var i problemer. Det skal der rettes op på, mener landstræneren.

- Det er ikke så tit, at man får 31 mål imod sig, så der er ingen tvivl om, at vi gerne skal have defensiven bedre.

- Vi kunne tydeligt se, at vi mange gange kom til at hænge lidt efter islændingene, siger Jacobsen.

Trods nederlaget i åbningskampen og det store pres før kampen mod Ungarn synes han, at stemningen i den danske trup er fin.

- Der er mange måder at tabe på. Tit taber man, fordi man ikke har gjort sin opgave ordentlig og været 100 procent klar, men det var slet ikke tilfældet mod Island.

- Jeg synes, det var en fremragende håndboldkamp. Desværre tabte vi med et mål. Jeg forventer en lige så god kamp mod Ungarn, og jeg forventer, at spillerne gør sig lige så umage, som de gjorde mod Island.

- Og så må vi se, hvad der står på tavlen bagefter. Men jeg har altid sagt, at hvis du har givet dig 100 procent og gjort alt, hvad du kunne, så kan man ikke forlange mere, og så må vi se, hvor langt det rækker, siger Nikolaj Jacobsen.

Kampen mellem Danmark og Ungarn fløjtes i gang mandag aften klokken 20.30.