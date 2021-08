Jacobsen: Skal have styr på Sagosen for at slå Norge

- Vi skal have styr på Sander, hvis vi skal have en chance for at vinde, konstaterer landstræner Nikolaj Jacobsen.

- Det er to hold, der egentlig minder lidt om hinanden og gerne vil løbe kontra og spille hurtig håndbold, vurderer han før det skandinaviske håndboldbrag.

Målmanden Niklas Landin spiller til dagligt sammen med stjernen Sagosen i THW Kiel, og han har stor respekt for sin klubkammerat.

- Han er fint glad for at ramme målet, så jeg er da glad for, at jeg spiller sammen med ham til dagligt, så jeg ikke møder ham så tit.

- Men han må gerne have en god kamp, hvis de andre ikke rammer dagen, siger Landin.

Man skal tilbage til 2019 for at finde den seneste betydende kamp mellem de to hold. Da vandt Danmark VM-finalen med 31-22.

- Nu håber jeg, at vi kan udnytte vores overhånd fra de seneste år mod Norge til at have et mentalt overtag, siger Niklas Landin.

Også på mandskabsfronten kan Danmark have en fordel, da Nikolaj Jacobsen har meldt Lasse Andersson klar til opgøret.

Omvendt må Norge med al sandsynlighed indstille sig på at undvære profilen Christian O'Sullivan, der blev skadet søndag mod Frankrig og mandag - ifølge NTB - fik foretaget et mindre indgreb i tommelfingeren.

Vinderen af Danmark-Norge skal i semifinalen på torsdag møde enten Spanien eller Sverige, der spiller kvartfinale fra klokken 06.15.

Natten til tirsdag vandt Frankrig den første kvartfinale overlegent mod Bahrain. Den sidste kvartfinale står mellem Tyskland og Egypten, der begynder klokken 13.45.