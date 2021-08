Jacobsen: Nervøse spillere viste sig som et klassehold

De danske håndboldherrer havde store problemer med at score, men det lykkedes alligevel at spille sig i OL-finalen.

- Nu er vi sikre på sølv, og nu handler det bare om at gå ud og sparke røv mod Frankrig på lørdag i finalen og se, om vi kan vinde guldet, siger Nikolaj Jacobsen.

- Det her var ikke vores bedste kamp i angrebet, men så må man indimellem vinde på andre kvaliteter, og det gjorde spillerne i dag.

- De fightede røven ud af bukserne. Det var måske knapt så poleret, men så må man vise sig som et klassehold og fighte sig til tingene, og det gjorde vi mod Spanien, siger landstræneren.

- Jeg tror, at lettelsen over at være sikker på at få en medalje, vil slippe os lidt løs mod franskmændene, tilføjer han.

Landstræneren vurderer samtidig, at det er et helt lige opgør, der venter om to døgn mod Frankrig.

Efter semifinalesejren over Spanien måtte Nikolaj Jacobsen trøste en af de spanske spillere, og generelt kunne han mærke, at der var noget ekstra på spil i opgøret.

- Det var en intens kamp, hvor begge hold kæmpede for ikke at vende tomhændet hjem fra OL.

- Det ville være bittert at rejse herfra med en fjerdeplads, siger han.

Kampens store betydning kan være forklaringen på, at flere af de danske spillere - specielt inde fra stregen - havde svært ved at omsætte de mest oplagte scoringschancer til mål.

- Vi brændte for meget. Alligevel synes jeg, at vi spillede fremragende i første halvleg i begge ender, og vi burde have ført mere end 14-10, men i anden halvleg blev det lidt nervøst.

- Det er et OL, og man ved ikke, om man nogensinde får chancen for at spille her igen. Det er svært at kvalificere sig til OL, og det afholdes kun hvert fjerde år.

- Det er ikke som et EM eller VM, hvor man ved, at det skal man nok få chancen for at opleve en gang i fremtiden, siger han.

Lørdagens finale mod Frankrig spilles klokken 14.00 dansk tid. For fem år siden slog danskerne Frankrig med 28-26 i OL-finalen i Rio.