Jacob Friis er åben for en tilværelse som både chef- og assistenttræner. (Arkiv)

Jacob Friis er åben for både chef- og assistentjob

Det vil passe den tilbagevendte fodboldtræner Jacob Friis fint at tage en årrække som assistenttræner.

Den tidligere AaB-træner Jacob Friis er klar til et permanent comeback til trænergerningen, og han er åben for alle muligheder.

Hos Hobro IK er han assistenttræner i resten af sæsonen, og det passer ham godt. En tilbagevenden til cheftrænerhvervet er han heller ikke afvisende over for.

Det fortæller han til B.T.

- Jeg har ikke sagt, at jeg kun vil være det ene eller andet. Jeg vil gerne være cheftræner, men hvis jeg skulle være assistenttræner eller first team coach i en årrække, så er det også fremragende.

- Jeg elsker at være på fodboldbanen. Jeg skal bare kunne bidrage. Så det stirrer jeg mig ikke blind på, siger Friis til B.T.

Jacob Friis har set til fra sidelinjen, siden han i oktober sidste år sagde sit cheftrænerjob op i AaB.

Han fortalte åbent om, at hans datter var syg med leukæmi, og det var især det, der gjorde, at Jacob Friis valgte at trække sig.

Til B.T. fortæller Jacob Friis, at hans datter nu er fri af leukæmi efter en transplantation af knoglemarv.

Derfor var det på tide at vende tilbage til fodboldbanerne, og det får 1.-divisionsklubben Hobro i første omgang glæde af.

Om det på et tidspunkt bliver til comeback i AaB, tør han ikke spå om, men kontakten er holdt ved lige.

- Man cutter ikke bare forbindelsen fra den ene dag til den anden. Selvfølgelig snakker jeg med mine venner i AaB, og de vidste, at jeg efterhånden var klar.

- Nu er det seks uger her (i Hobro, red.), og så er man fri på markedet igen. Så alt er vel åbent, siger Jacob Friis, der også har talt med AaB's sportschef, Inge André Olsen.

I Hobro er Jacob Friis blevet hyret som assistent for Michael Kryger, der i resten af sæsonen er cheftræner. Kryger har i mange år været assistenttræner i klubben.

Anders Egholm, der har en fortid som spiller i Hobro, er også en del af trænerteamet i resten af sæsonen.