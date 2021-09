Jacob Bruun Larsen ærgrer sig: Jeg skulle have scoret

Havde han scoret et mål på en stor chance tidligt i opgøret, havde hans opfattelse været en anden. Det fortæller han efter at have sovet på sin indsats.

- Det var en svær kamp at spille, for Færøerne stod meget kompakt og defensivt, og hver gang vi havde bolden på kanterne, så stod vi alene med to eller tre spillere.

- Jeg fik ikke sat det aftryk, jeg gerne ville. Hvis jeg havde scoret på min chance i første halvleg, så havde jeg haft et andet syn på det.

- Jeg synes egentlig, at jeg var med til at skabe en del chancer i første halvleg, men jeg kom ikke så godt ud til anden halvleg, siger Jacob Bruun Larsen, der blev skiftet ud otte minutter efter pausen.

Efter 17 minutters spil var Jacob Bruun Larsen pludselig alene med målmanden efter en grel fejl af Færøernes Sonni Nattestad. Danskeren afsluttede resolut, men måtte se forsøget reddet til hjørnespark.

- Selvfølgelig har jeg spolet den chance igennem i hovedet bagefter og tænkt, om jeg kunne gøre noget anderledes. Men jeg vil også give cadeau til keeperen, for han gik tidligt og reddede bolden.

- Det var jeg lidt overrasket over, og jeg skulle måske have taget en berøring mere og kigget på målmanden og så sparket bolden ind, siger Jacob Bruun Larsen.

22-årige Jacob Bruun Larsen blev efterudtaget til landsholdet på baggrund af en række gode præstationer i Hoffenheim. Han har scoret to gange i sæsonens tre første spillerunder i Bundesligaen.

Dermed er han kommet stærkt tilbage til Hoffenheim efter at have tilbragt foråret på udleje i belgiske Anderlecht.

- Jeg ved ikke, om det var nødvendigt med en pause fra Hoffenheim, men jeg var glad for at være udlejet, og jeg er også glad for at komme tilbage til Tyskland. Jeg har været i Tyskland i seks år, så det føles som at komme hjem.

- Jeg har fået spillet en del og gjort det godt på banen, efter jeg er kommet tilbage, og det er jeg super glad for, siger Jacob Bruun Larsen.

Tirsdag aften kan han få karrierens tredje landskamp, når Danmark møder Israel i en topkamp i VM-kvalifikationen.