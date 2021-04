Iversen brækker skulder efter styrt i polsk speedwayløb

Iversen var efter styrtet i store smerter og kunne af den grund ikke fortsætte. En tur på hospitalet viste, at danskeren havde fået et brud på skulderbladet.

Niels-Kristian Iversen har de senere år haft adskillige skulderskader, og mandag var den gal igen, da den danske speedwaystjerne styrtede, da han kørte for Unia Tarnow i Polen.

Det er et hårdt slag, bekræfter Iversen.

- Det er mega uheldigt. Det var godt nok ikke lige, hvad der var brug for. Man kan sige, at 2021 starter, som 2020 sluttede for mit vedkommende. Det er sgu surt, siger Iversen til JydskeVestkysten.

Onsdag 14. april er der fem billetter på højkant til den videre kvalifikation til både VM-serien og EM-serien, når de danske elitekørere samles på Granly Speedway Arena til et kvalifikationsløb.

Tarnow skriver på sin hjemmeside, at Iversen må holde en pause på et par uger, og derfor bliver det noget af en udfordring at blive klar.

Og det er måske slet ikke muligt, påpeger speedwaystjernen.

- Om det er realistisk at være tilbage så hurtigt, aner jeg ikke.

- Det er jo to af mine store mål i denne sæson. Jeg vil gerne ind i EM-serien, og så er det jo også mit mål at komme tilbage i grandprixserien, siger Iversen til avisen.

I sidste sæson missede Iversen de første løb i sæsonen for Gorzow, da han døjede med problemer i skulderen.

Iversen har vundet syv DM-titler i træk.