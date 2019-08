Iversen bliver nummer fire i VM-grandprix i speedway

Her måtte danske Leon Madsen se semifinalen blive endestation, og da polske Bartosz Zmarzlik blev nummer to i finalen, så betyder det, at de to kørere deler førstepladsen i den samlede stilling med 85 point hver inden næste grandprix i Vojens.

Niels-Kristian Iversen kunne køre ganske frit og uden de store bekymringer, da den 37-årige speedwaykører allerede har sikret sig billet til næste års VM-serie.

Han ligger i øjeblikket tre point fra top-8, som sikrer VM-deltagelse sæsonen efter, men Iversen sørgede for en uge siden for at sikre en sæson mere, da der blev kørt kvalifikation, og danskeren sluttede i top-3, som gav adgang.

- Jeg synes, at det var et godt grandprix for mig. Det var selvfølgelig skuffende, at jeg ikke kom på podiet, men det var et godt løb.

- Jeg kunne køre mere frit og havde ikke en stressfaktor om at nå top-8. Det betyder ikke noget, om jeg slutter nummer otte eller ni samlet, og så er fejl ikke så dyre. Det giver mere frit spil, og det kunne jeg godt mærke i dag.

- Jeg kunne nyde det lidt mere, siger Niels-Kristian Iversen.

Leon Madsen blev nummer to i finalen senest i svenske Målilla, og da udbyggede danskeren sin føring i den samlede stilling med seks point ned til Bartosz Zmarzlik.

Leon Madsen var stærkt tvivlsom i Sverige med smerter i ankel og skulder efter sit styrt i Polen, men han var i stand til at kæmpe for sine point lørdag.

Danskeren vandt sit første heat, men måtte nøjes med en tredjeplads i sit andet heat. Niels-Kristian Iversen fightede sig op på en andenplads i sin første start efter Bartosz Zmarzlik og fulgte op med en heatsejr.

De to danskere bragede sammen i deres tredje heat med Leon Madsen på andenpladsen foran Iversen, men Madsen scorede et rundt nul efterfølgende, og Iversen hentede to point mere i jagten på en semifinale.

Han lå lunt i svinget, mens Leon Madsen i sit sidste heat var på pointjagt både for semifinalen og den samlede stilling.

Her vandt Madsen og slog såmænd Zmarzlik i en direkte dyst, hvilket gav en semifinaleplads, som Iversen stensikkert bookede med sejr i sit sidste heat.

I semifinalen måtte Leon Madsen dog se sig slået af Zmarzlik, der med sejr røg i finalen, mens Madsen røg ud med en tredjeplads.

I finalen kunne hverken Iversen eller Zmarzlik dog røre Maciej Janowski, der vandt aftenens grandprix, mens der i den samlede stilling er spænding inden de resterende tre løb.

Næste grandprix køres i Vojens om en uge.