Italienske topklubber erkender svigt i racismekamp

Samtlige fodboldklubber i den italienske Serie A erkendte fredag, at de har gjort alt for lidt for at bekæmpe racisme i italiensk fodbold.

- Vi må offentligt erkende, at vi har et seriøst problem med racisme. Det er et problem, som vi ikke har gjort nok for at bekæmpe i de senere år.

- Billeder af spillere, der bliver udsat for racisme i italiensk fodbold er blevet set over hele verden i denne sæson, og det fylder os med skam, lyder det i skrivelsen, som flere klubber har offentliggjort.

Senest fik en episode med Brescia-angriberen Mario Balotelli, der fik stor opmærksomhed.

I en kamp mellem Verona og Brescia i Serie A truede den 29-årige profil med at forlade kampen, da han havde hørt racistiske tilråb rettet mod sig.

Episoden kom, mindre end et døgn efter at dommeren afbrød en kamp mellem Roma og Napoli, fordi de romerske fans udviste såkaldt "territoriel diskrimination" mod de tilrejsende napolitanere.

I oktober måtte AS Roma undskylde, efter at Roma-fans havde udsat Sampdorias Ronaldo Vieira for racistiske tilråb i forbindelse med en kamp.

I oktober blev Lazio straffet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), da klubbens fans stod for racistiske tilråb i en kamp i Europa League mod franske Rennes.

- Intet menneske bør nogensinde udsættes for racisme på eller uden for et stadion. Vi kan ikke længere være stille i forhold til det problem eller vente på, at det på magisk vis forsvinder, skriver klubberne i brevet.

Her understreges det, at der i fremtiden vil blive indført en racismepolitik, strengere straffe samt uddannelse i kampen mod racisme.

Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, opfordrede i september til en indsats i italiensk fodbold, efter at Fiorentinas forsvarsspiller Dalbert Henrique var blevet udsat for racisme i en kamp.

Angriberen Romelu Lukaku har senest fortalt, at han onsdag blev udsat for racistiske tilråb, da Inter mødte Slavia Prag i Champions League.

Lukaku opfordrede efterfølgende Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) til at handle, men ifølge italienske La Gazzetta dello Sport havde hverken kampens dommerteam eller Uefa-observatører hørt tilråbene.