Italienske klubber må træne i grupper fra 18. maj

De italienske fodboldklubber kan så småt ane et lys for enden af tunnelen i coronakrisen, og fra 18. maj må klubberne praktisere holdtræning.

- Fra 18. maj kan vi med alle nødvendige forholdsregler genoptage holdtræning i sport, lød det fra Giuseppe Conte ifølge mediet football Italia.

Han slog samtidig fast, at sportsaktiviteter og motion gradvist kan begynde fra 4. maj, så længe der holdes afstand på to meter, mens en meter er nok fra den dato, hvis man blot går en tur.

Serie A ligger i øjeblikket stille på ubestemt tid på grund af coronapandemien, som har ramt Italien særdeles hårdt.

Senest meddelte Det Italienske Fodboldforbund (FIGC), at det arbejder på at kunne afslutte sæsonen i Italien i begyndelsen af august, og football Italia nævner, at turneringen kan blive genoptaget fra 2. juni, men beskriver det ikke udførligt.

Premierministeren blev decideret spurgt til signalværdien i, at fodbold i Italien begynder at fungere mere normalt.

- Som mange italienere gør det, så brænder jeg også for fodbold, og det virkede mærkeligt, at sæsonen kunne blive suspenderet, men selv de mest passionerede fodboldfans indså, at der ikke var et alternativ, siger Giuseppe Conte.

Tidligere i denne uge stemte samtlige 20 klubber i Serie A for, at man spiller sæsonen færdig i den bedste række.

Søndag lød det fra Spaniens sundhedsminister, Salvador Illa, at man ikke skal regne med, at fodbold i Spanien er tilbage til normal før sommeren.

I Spanien har La Liga tidligere nævnt, at ambitionen er, at der kan spilles igen fra 28.-29. maj, fra 6.-7. juni eller fra 28.-29. juni.

I Danmark er Superligaen, 1. og 2. division i Danmark i øjeblikket suspenderet.

Fredag meddelte Divisionsforeningen, at der tidligst vil kunne spilles fra enten 24. eller 31. maj i den bedste række.

Tidligere var også 15. maj i spil, men den dato har man valgt at se bort fra.

I Danmark har Superligaen været sat på pause siden starten af marts.

Ifølge Johns Hopkins University var der søndag registreret 26.644 dødsfald relateret til coronavirus i Italien.

Det seneste døgn er 260 registreret døde i landet mod 415 døgnet forinden.