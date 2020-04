Italienske klubber enes om spilleres lønnedgang

19 ud af 20 italienske fodboldklubber er enige om præmissen for en lønnedgang for italienske spillere.

De italienske klubber blev mandag enige om betingelserne for at reducere i spillerlønninger i italiensk fodbold som følge af coronakrisen.

Det skriver Serie A på sin hjemmeside, efter at 19 italienske klubber mandag var samlet til et videomøde. Her deltog Juventus ikke, fordi mesterklubben allerede har aftalt en lønnedgang med sine spillere.

- Situationen betyder, at alle må reagere med et stort ansvar, og klubberne er med store tab til følge klar til at gøre deres til at sikre italiensk fodbold i fremtiden, lyder det blandt andet i en meddelelse.

På videomødet blev det besluttet at vedtage to mulige scenarier for spillernes løn.

Kan sæsonen ikke spilles færdig, så skal spillerne samlet gå en tredjedel ned i årsløn, hvilket svarer til fire måneders løn.

Kan sæsonen spilles færdig, så er der tale om en sjettedel og altså to måneders løn, som spillerne må undvære.

- Det er aftalt, at klubberne selv definerer aftalen med deres spillere og stab, skriver Serie A.

I slutningen af marts meddelte Juventus, at spillere og trænere har accepteret en lønnedgang, der skal hjælpe klubben igennem coronakrisen.

Juventus offentliggjorde, at klubben med tiltaget sparer 90 millioner euro (cirka 673 millioner kroner).

Italien har været hårdt ramt af coronakrisen.

Ifølge en opgørelse mandag fra Johns Hopkins University, som hele tiden opdaterer antallet af smittede og døde, så havde Italien mandag registreret 15.887 dødsfald relateret til coronavirus.

I engelsk fodbold har en lønnedgang for spillerne været et stort emne de seneste dage. Her er det endnu ikke lykkedes at opnå enighed mellem klubberne og Den Engelske Spillerforening (PFA).

Serie A skriver intet i meddelelsen omkring eventuel enighed med Den Italienske Spillerforening (AIC) om klubbernes aftale.

Serie A har ligget stille på grund af coronakrisen siden 9. marts og kampene er udsat på ubestemt tid.