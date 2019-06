Italienske byer bliver værter for vinter-OL i 2026

Cortina d'Ampezzo bliver for anden gang vært eller medvært for et vinter-OL efter at have lagt by til legene i 1956. Milano debuterer som værtsby. Begge byer ligger i det nordlige Italien.

De to italienske byer slog et svensk bud fra Stockholm og Åre i mandagens afstemning.

Sverige har ikke tidligere været vært for et vinter-OL, og det bliver altså heller ikke i denne omgang. Danmarks naboer har syv gange søgt om at blive vinter-OL-værter uden held. Stockholm har dog været vært for sommer-OL tilbage i 1912.

Det italienske bud fik 47 ud af 82 stemmer mandag. Stockholm og Åre fik 34, mens et enkelt IOC-medlem undlod at stemme eller stemte blankt.

Delegationerne bag de to bud skulle mandag for sidste gang fremlægge deres planer for de 95 medlemmer af Den Internationale Olympiske Komité i IOC-hovedkvarteret i Lausanne.

De økonomiske budgetter, planer for arenaer, hoteller og transport blev fremlagt, og bagefter kunne IOC-medlemmerne stille spørgsmål.

Både Sveriges og Italiens bud havde et budget på omkring ti milliarder kroner.

82 af IOC-medlemmerne stemte mandag. Blandt andre de to svenske og tre italienske medlemmer fik ikke lov til at deltage i afstemningen, der gik i gang klokken 16.