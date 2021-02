Italiensk temporytter tager flot etapesejr i Frankrig

Ganna havde fronten i udbrydergruppen, da han ganske enkelt trak fra de øvrige seks ryttere.

De sidste over otte kilometer var opvisning i solokørsel fra Ganna, som er specialist i disciplinen enkeltstart.

Feltet jagtede og indhentede de seks ryttere på mellemhånd, men ikke Ganna. Han kom ind over stregen 17 sekunder foran feltet.

Franske Christophe Laporte var hurtigst i feltets spurt og endte på andenpladsen. Mads Würtz Schmidt blev nummer ti.

Danskeren bevarede dermed sin samlede tredjeplads i løbet, hvor kun to belgiere er bedre placeret før søndagens femte og sidste etape.

Tim Wellens (Lotto Soudal) fører løbet samlet, mens Edward Theuns (Trek) er toer - 44 sekunder efter.

Mads Würtz Schmidt, som kører for Israel Start-Up Nation, er samlet nummer tre - 46 sekunder efter Wellens.

Étoile de Bessèges er det løb, der for alvor skyder den europæiske cykelsæson i gang, og der er en række større navne med i det franske etapeløb.

Det består af i alt fem etaper med sidste etape søndag, som er en enkeltstart.

Michael Valgren udgik allerede efter 1. etape efter at have brækket to fingre i et styrt.

Valgren skal opereres mandag og forventer at være ude i seks til otte uger. Det oplyste han lørdag i en sms til TV2 Sport.