Italiensk stortalent pådrager sig ny alvorlig knæskade

Den italienske landsholdsspiller Nicolo Zaniolo har for anden gang på under et år revet korsbåndet over i et af sine knæ.

Det skriver hans klub, AS Roma, på sin hjemmeside.

21-årige Zaniolo, der betragtes som en af Italiens mest lovende fodboldspillere, rev korsbåndet over i venstre knæ i italienernes kamp mod Holland mandag aften. Det har de efterfølgende undersøgelser vist.