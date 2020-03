Italiensk minister varsler fodboldfri april

Landets fodboldliga er foreløbig suspenderet frem til 3. april, men alt tyder på, at der som minimum kommer til at gå en måned, før spillerne igen kan snøre støvlerne.

- Jeg vil i morgen (mandag, red.) foreslå at udvide stoppet for al sport til at gælde for hele april, siger sportsminister Vincenzo Spadafora ifølge dpa i et interview med La Repubblica søndag.

Tiltaget skal også gælde træning i alle sportsgrene, fastslår ministeren.

Tidligere på ugen erklærede han sig også skeptisk over for tanken om at sende spillerne på banen i begyndelsen af maj, som præsidenten for Italiens Fodboldforbund har udtrykt håb om.

Italiens bedste fodboldrække, Serie A, har ligget stille siden 9. marts, hvor der blev spillet uden tilskuere.

Siden er landets borgere blevet underlagt strenge restriktioner og udgangsforbud, med mindre der er tale om nødvendige ærinder.

Bortset fra den hviderussiske liga ligger alle Europas fodboldturneringer stille, mens man bekæmper spredning af coronavirus.

Tyskland og England har allerede forlænget pausen frem til 30. april, mens den spanske liga er suspenderet på ubestemt tid.