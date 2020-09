Italiensk mester vinder enkeltstart - Yates sejrer samlet

Ineos' tempomaskine, der også har vundet et hav af medaljer som banerytter, var helt suveræn, da han stemplede i mål i tiden 10 minutter og 42 sekunder.

Tættest på kom belgieren Victor Campenaerts (NTT), som var 18 sekunder efter. Ineos-australieren Rohan Dennis blev nummer tre, mens bedste dansker blev Mikkel Bjerg (UAE) på 13.-pladsen.

Den samlede sejr i løbet gik til Simon Yates (Mitchelton-Scott), som holdt Geraint Thomas (Ineos) bag sig i klassementet.

Tredjepladsen gik til Rafal Majka (Bora), mens Jakob Fuglsang (Astana) sluttede som nummer 14.

Det helt store spørgsmål på 8. etape var, om Thomas kunne indhente Yates i den samlede stilling.

Da waliseren rullede ned ad startrampen, havde han 39 sekunder op til Yates, og med tidligere tiders meritter in mente lå spændingen i, om den tidligere Tour de France-vinder kunne springe op på førstepladsen.

Allerede ved mellemtiden stod det klart, at det næppe kom til at ske. Thomas var bare et sekund bedre end Yates og kørte en håndfuld minutter senere i mål som nummer fire.

Yates blev selv nummer 18 på enkeltstarten og kunne fejre sin første samlede sejr i det italienske etapeløb. Thomas kunne kun glæde sig over, at hans anstrengelser sendte ham forbi Majka og op på andenpladsen.

Flere af klassementsrytterne bruger Tirreno-Adriatico som forberedelse til VM og Giro d'Italia. Det gælder blandt andre Fuglsang, som mandag officielt blev udnævnt som kaptajn for det danske hold til næste uges verdensmesterskab.