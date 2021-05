Italiensk mester tager første Giro-sejr efter massespurt

Efter to andenpladser i årets Giro d'Italia og et hav af andre i tidligere udgaver lykkedes det fredag endelig for Giacomo Nizzolo (Qhubeka) at vinde en etapesejr i sit hjemlands største cykelløb.

Sprinterne var dog lige ved at blive snydt af Edoardo Affini (Jumbo-Visma), der sneg sig væk på den sidste kilometer.

Men 32-årige Nizzolo kom forbi til sidst og afværgede kupforsøget. Peter Sagan (Bora) blev nummer tre.

I den samlede stilling skete der ingen store ændringer. Egan Bernal (Ineos) er fortsat i den lyserøde førertrøje med 45 sekunder ned til Aleksandr Vlasov (Astana) på andenpladsen.

Det kunne tydeligt ses på fredagens etape, at løbet er på vej ind i sin afgørende sidste uge med et hav af bjergetaper.

Størstedelen af rytterne fik hvert fald en let 13. etape, hvor 198 flade kilometer blev kørt i et roligt tempo.

Tre ryttere ville dog gerne ud og vise trøjen frem. Samuele Rivi (Kometa), Simon Pellaud (Androni) og Umberto Marengo (Bardiani) havde dog fra start dårlige muligheder for at holde feltet bag sig, hvor sprinterne ikke ville gå glip af en af de sidste chancer for en massespurt.

Med 50 kilometer til mål kunne udbryderkongerne Thomas De Gendt (Lotto Soudal) og Remi Cavagna (Quick-Step) dog ikke sidde stille længere og forsøgte et fremstød med et par andre ryttere. Men feltet fik hurtigt lukket festen igen.

De tre ryttere fra morgenudbruddet blev hentet af et felt i fuld kontrol med syv kilometer til mål, og så var der lagt i kakkelovnen til den ventede duel mellem feltets hurtigste.

Her lykkedes det altså endelig for Giacomo Nizzolo at vinde en etapesejr i Giro d'Italia, hvor han tidligere har vundet pointtrøjen to gange.

Lørdag venter en stor bjergetape, der slutter på Monte Zoncolan.