Italiensk mester mister etapesejr for ulovlig spurt

I stedet blev Fernando Gaviria (UAE) tildelt sejren, efter at colombianeren i første omgang blev nummer to i massespurten foran Arnaud Demare (FDJ).

Baggrunden for beslutningen var, at løbsjuryen ifølge cyclingnews.com mener, at Viviani brød sin linje i spurten.

Her forklares det, at Viviani i den hårde spurt i modvind slog et svaj fra højre mod venstre side, hvilket blev bedømt til at være uregelmæssig kørsel.

- Juryen har set video af spurten igennem og har besluttet at forvise Elia Viviani. Vinderen er Fernando Gaviria, skriver Giroens løbsledelse på Twitter.

Beslutningen får ingen betydning for det samlede klassement, hvor sloveneren Primoz Roglic fortsat er i den lyserøde førertrøje.

Elia Viviani er dermed stadig noteret for fem etapesejre i det italienske grand tour-løb, hvor han i første omgang troede, at han i alt var nået op på seks etapesejre mandag.

Selve massespurten blev kørt i hård modvind, og den så ud til at ligge i baghovederne på rytterne det meste af dagen.

Feltet skulle tilbagelægge 220 kilometer fra Vinci til Orbetello, hvor der var 1782 højdemeter at passere.

For Sho Hatsuyama fra Nippo-Vini Fantini-holdet blev det en hård dag på kontoret, da den 30-årige japaner lå i udbrud alene i 144 kilometer.

På en oplagt sprinteretape var det næppe med en forhåbning om at holde hele vejen til mål.

Feltet var da også samlet med 60 kilometer tilbage af etapen, og inden etapen var der spekuleret i, at modvind kunne spille ind i finalen, hvilket også skete.

Det hele var roligt i feltet med 35 kilometer igen, og rytterne forberedte sig på den hæsblæsende afslutning, som endte i den forventede massespurt.

Her vandt Viviani altså i første omgang, men løbsjuryen besluttede så siden hen, at han alt for dramatisk undlod at holde sin linje i spurten.

Danske Mikkel Honoré (Quick Step), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) og Matti Breschel (Education First) er med i løbet, og de kan se frem til endnu en lang dag i sadlen tirsdag.

Da venter endnu en lang etape, som er på 235 kilometer uden bjerge fra Orbetello til Frascati, hvor endnu en massespurt kan blive en realitet.

Tirsdag går det dog en anelse opad på de sidste kilometer frem mod målstregen.