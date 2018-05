Italiensk landstrænerfavorit forlader russisk klub

Nyheden forstærker formodningerne om, at Mancini snart vil blive præsenteret som Italiens næste landstræner.

Roberto Fabbricini, der er midlertidig leder i Det Italienske Fodboldforbund (FIGC), udtalte tidligere på måneden, at man var et skridt nærmere en ny træner, men at detaljer stadig skulle falde på plads.

Tidligere har den 53-årige Mancini stået i spidsen for Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City og Galatasaray, inden han blev ansat i Zenit sidste sommer.

Italien har ikke haft en permanent landstræner siden november sidste år, da Gian Piero Ventura blev fyret, efter at det ikke lykkedes at kvalificere Italien til VM i Rusland.

Sverige vandt samlet to playoffkampe over Italien, som dermed er uden for det fine VM-selskab for første gang i 60 år.

Siden har U21-landstræner Luigi Di Biagio været midlertidig træner for A-landsholdet.

Italien spiller 28. maj en testkamp mod Saudi-Arabien.