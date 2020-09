Italiensk hjemmebanehelt vinder VM i enkeltstart

Kasper Asgreen leverede et flot resultat og sluttede som nummer seks.

Mikkel Bjerg var den første af de to deltagende danskere, der rullede ud på den italienske asfalt.

Den ambitiøse UAE-dansker skulle i år for første gang bide skeer med verdenseliten, og det slap han hæderligt fra. Bjerg, der har ryddet bordet på U23-niveau og vundet VM de seneste tre år, kørte over stregen som nummer tre, hvilket dog var før de helt store favoritter var kommet i mål.

Bjerg endte som nummer 17.

Lidt før, Mikkel Bjerg blev færdig, rullede Kasper Asgreen afsted. Den danske enkeltstartsmester havde god fart i cyklen og kom i mål som nummer to.

Asgreen var på målstregen ti sekunder langsommere end Geraint Thomas. Den tidligere Tour de France-vinder havde kort forinden sat et pejlemærke for rytterne med vinderambitioner, da han kørte over stregen med en tid, der var næsten et minut hurtigere end den hidtil bedste.

Briten åbnede for alvor favoritkampen. Thomas' plads i den varme stol blev først overtaget af den belgiske altmuligmand Wout van Aert, der en lille uge efter Tour de France stadig var flyvende.

Men hjemmebanehåbet Filippo Ganna var altså opsat på at levere end stor triumf i byen, der normalt er kendt for at huse motorsportens kongeklasse. Italieneren bragede afsted med en fart, der nærmest fik tankerne hen på de biler, der normalt huserer på banen i Imola.

Ganna smadrede Wout van Aerts tid. Den forsvarende verdensmester Rohan Dennis var nu den eneste, der kunne vippe italieneren af pinden. Det var australieren ikke i nærheden af.