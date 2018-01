Italiensk fodboldklub får bøde efter Anne Frank-hån

Rom-klubben er blevet idømt en bødestraf på 50.000 euro (ca. 372.000 kroner) af fodboldforbundet i Italien, men Lazio undgår at skulle spille hjemmekampe for tomme tribuner.

Baggrunden er en episode i oktober i fjor, hvor nogle ultrafans af Lazio påklistrede et tribuneafsnit på stadion med et motiv af holocaustofferet Anne Frank i en Roma-trøje.

Det skete i forbindelse med, at Lazio spillede mod Cagliari.

Ledelsen i Lazio tog umiddelbart affære og meddelte, at man årligt ville sende 200 fans til koncentrationslejren Auschwitz i Polen for at blive mindet om, hvad jøder blev udsat for under Anden Verdenskrig.

Italiens premierminister, Paolo Gentiloni, fordømte episoden, som fangruppen "Irriducibili" tog skylden for.

Lazio og Roma deler stadion i Rom, og klistermærkerne blev anbragt i det sydlige tribuneafsnit, som normalt er base for Romas fans, mens Lazios fans normalt holder til i den nordlige ende.

Den nordlige tribuneende var dog lukket til den pågældende kamp som en konsekvens af nogle racistiske råb under en tidligere Lazio-kamp.

Fodboldforbundet udarbejdede en rapport, og ifølge den har man accepteret Lazios forklaring om, at det er en meget lille fangruppe, der stod bag klistermærkerne af Anne Frank.

- Klistermærkerne inde på stadion var så små, at selv med det mest avancerede udstyr ville de være sluppet igennem sikkerhedstjekket, som helt korrekt ikke kropsvisiterer fans, skriver forbundet i sin rapport.

Her slår man ligeledes fast, at det ville ramme samtlige Lazio-fans, hvis man idømte klubben at spille et antal hjemmekampe uden tilskuere.

Ifølge Lazio var 13 fans involveret i sagen, og disse fans har alle fået karantæne i enten fem eller otte år.