Italiensk fodboldikon stopper som kinesisk landstræner

Cannavaro er også cheftræner i den kinesiske klub Guangzhou Evergrande, hvor han har været siden december 2017, og de to job blev for meget for den 45-årige tidligere landsholdsspiller.

- Af respekt for det store land Kina synes jeg, at det er nødvendigt at meddele, at jeg har besluttet at opgive mit job som cheftræner for det kinesiske herrelandshold.

- Jeg sætter stor pris på, at både Det Kinesiske Fodboldforbund og Evergrande vil have mig til at træne de to vigtigste hold i Kina på samme tid, men den dobbelte forpligtelse tager tid fra min familie, skriver han på Weibo ifølge Reuters.

Cannavaro fik ikke den store succes i sin korte periode som landstræner, efter at det blev til en sidsteplads i firenationersturneringen China Cup i slutningen af marts.

Modsat har han stor succes med Evergrande, der befinder sig på andenpladsen i den bedste kinesiske liga.

Fabio Cannavaro optrådte i sine aktive år for storklubber som Juventus, Inter og Real Madrid. I 2006 var han med til at vinde VM med det italienske landshold, og samme år blev han kåret til verdens bedste fodboldspiller.