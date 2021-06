Italiensk fodboldboss: Spillere skal trænes i førstehjælp

Han ydede den indledende førstehjælp, inden læger tog over og reddede den danske stjernes liv.

Danmarks landsholdsanfører, Simon Kjær, var lynhurtigt over Christian Eriksen, da han kollapsede i lørdagens EM-kamp mod Finland.

Det høster Simon Kjær stor ros for overalt - særligt i Italien, hvor han til daglig spiller i AC Milan.

På baggrund af Kjærs hurtige reaktion vil Det Italienske Fodboldforbund, FIGC, således indføre obligatorisk træning i førstehjælp til spillerne i de professionelle klubber.

Det afslører forbundspræsident Gabriele Gravina.

- Jeg vil gerne hylde Simon Kjærs måde at agere på. Det var afgørende for, at vi forhåbentlig kan se Eriksen tilbage på banen i fremtiden, siger Gravina ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Forbundet har lagt et længere skriv ud på sin hjemmeside, hvor Gravina omtaler situationen vedrørende genoplivningen af Christian Eriksen på græstæppet i Parken.

- I et par øjeblikke stoppede hans hjerte, og det gjorde vi andres også.

- Vi vil tage de skridt, der muliggør, at de her kurser ikke bare bliver for de professionelle klubber, men også for amatører, siger Gravina.

Han fortæller desuden, at man allerede har igangsat arbejdet, der skal sikre indførelsen af kurserne. Et medicinsk udvalg i forbundet gik mandag i gang med at undersøge mulighederne.

Førstehjælpskurserne vil blive en betingelse for, at de professionelle italienske klubber kan få licens til at spille i de bedste rækker.

Det italienske landshold vil allerede under EM gennemgå førstehjælpskursus, lyder det.