Italiensk fodboldære hænger i en tynd CL-tråd

Før sidste spillerunde har hverken AS Roma, Juventus og Napoli sikret sig avancement til forårets ottendedelsfinaler.

Når gruppespillets sidste spillerunde i Europas bedste klubturnering for fodboldhold, Champions League, er ovre onsdag aften, kan turneringens afgørelse blive uden hold fra den italienske Serie A.

Et eller flere italienske exit vil gøre ondt på den stolte fodboldnation, der er i knæ, efter at landsholdet missede VM-slutrunden med et samlet nederlag til Sverige.

Værst ser det ud for Napoli, som ikke selv kan afgøre, om klubben skal følge med Manchester City videre fra gruppe F.

Napoli er tre point efter Shakhtar Donetsk inden sidste spillerunde onsdag.

Derfor skal Napoli selv vinde ude over pointløse Feyenoord med Nicolai Jørgensen på holdet, samtidig med at ukrainerne skal tabe hjemme til Manchester Citys gruppevindere. Alt andet vil sende Napoli over i Europa League.

Noget bedre ser det ud for AS Roma og Juventus, der begge skal i aktion tirsdag.

AS Roma ligger nummer to med to point ned til Atlético Madrid i gruppe C.

Roma skal "bare" slå bundproppen Qarabag for at være sikker på avancement. Vinder Roma ikke, har klubben brug for hjælp fra Chelsea i hjemmekampen mod Atlético Madrid.

Status for Juventus er en andenplads i gruppe D, hvor italienerne er et enkelt point foran portugisiske Sporting inden sidste spillerunde.

Dermed kan sidste års finalister sikre sig avancement ved at slå Olympiakos på udebane.

- Vi skal ikke tænke på risici, men kun på at gå ud på banen for at vinde, som vi gør hver gang.

- Vi skal møde et hold, der er svært at spille mod. Men vi har hele potentialet til at gøre det godt og hente de tre afgørende point, siger Juventus' midtbanespiller Blaise Matuidi til klubbens hjemmeside.

Smider Juventus point i Grækenland, mens Sporting overrasker med en sejr i Barcelona, må de italienske fodboldmestre forlade turneringen.