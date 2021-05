Italiensk cykelrytter får tre års dopingkarantæne

28-årige Matteo Spreafico afleverede to positive dopingprøver i Giro d'Italia sidste år og blev smidt ud af løbet. I prøverne fandt man spor af stoffet Ostarine, som altså er forbudt.

De tre års karantæne gælder med tilbagevirkende kraft fra 22. oktober sidste år, hvor det kom frem, at Matteo Spreafico var blevet testet positiv for doping. Det vil sige, at italieneren ikke må køre cykelløb før 21. oktober 2023.

De resultater, han nåede at opnå ved Giro d'Italia sidste år, er desuden blevet sløjfet fra hans CV.

Matteo Spreafico har endnu ikke reageret på karantænen. Han har mulighed for at appellere dommen og tage den hele vejen til den internationale sportsdomstol, CAS.

Cykelholdet Vini Zabù rangerer i klassen under World Tour-holdene som et såkaldt UCI ProTeam og var inviteret til dette års udgave af Giro d'Italia.

Vini Zabù besluttede i midten af april at trække sig fra grand tour-løbet, fordi holdet havde været genstand for et nyt dopingtilfælde.

I slutningen af marts i år kom det frem, at rytteren Matteo De Bonis blev testet positiv for stoffet epo. Hvad konsekvensen bliver for ham, er endnu uvist.

Kort efter afbuddet til Giro d'Italia var IOC ude at idømme hele Vini Zabù-holdet karantæne. Det skete, fordi holdet har haft to dopingtilfælde inden for et år.

Holdet har hele tiden fastholdt, at man ikke har haft kendskab til de to rytteres dopingmisbrug.

Den nuværende holdkarantæne udløber 6. maj.