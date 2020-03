Juventus-Inter blev spillet uden tilskuere, men det er ikke længere nok, hvis det står til Italiens Olympiske Komité (Coni). Coni anbefaler at aflyse alle nationale sportsbegivenheder.

Italiensk OL-komité vil aflyse alle sportsbegivenheder

Italiens Olympiske Komité (Coni) anbefaler at aflyse alle nationale sportsbegivenheder på alle niveauer i landet frem til 3. april på grund af coronavirus.

Det meddeler Coni på sin hjemmeside efter et møde mellem lederne i de forskellige italienske sportsforbund. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Komitéen har bedt den italienske regering om at udstede et dekret, som skal gøre anbefalingen gældende.

Hidtil har man afviklet flere kampe i Italiens bedste fodboldrække, Serie A, uden tilskuere, men det er altså ikke længere nok, hvis det står til Coni, der har Det Italienske Fodboldforbund som et af sine medlemmer.

Fodboldforbundet holder krisemøde tirsdag, skriver dpa.

I anbefalingen har man ikke inkluderet internationale kampe. Juventus, Napoli og Atalanta er fortsat med i fodboldens Champions League, mens Inter og AS Roma deltager i Europa League.

En opgørelse fra Johns Hopkins University, der hele tiden opdaterer antallet af smittede og døde af coronavirus, viser mandag aften, at der er registreret 9172 smittetilfælde i Italien. 463 af de smittede i landet er døde, mens 724 personer er erklæret virusfri efter at have været smittet.

Italien er det europæiske land, der er hårdest ramt af coronavirus.