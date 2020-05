Italiens topklubber i fodbold kan mandag træne normalt

Det ligger nu fast, at fodboldklubber i Italiens øverste række mandag kan genoptage fuld holdtræning. Det samme gælder for andre sportshold.

Mandag i denne uge meddelte Italiens sportsminister, Vincenzo Spadafora, at holdtræning kunne genoptages fra den 18. maj. Det skete på baggrund af en medicinsk protokol, som Italiens fodboldforbund havde udarbejdet og indsendt til godkendelse hos sundhedsmyndighederne.

Det er stadig uvist, hvornår den afbrudte Serie A-sæson bliver genoptaget.

- Der er så meget pres for at genstarte Serie A, men det er nødvendigt, at de højeste sikkerhedsforanstaltninger er på plads, siger premierminister Conte.

Serie A blev suspenderet den 9. marts, og en dato for at genoptage de resterende kampe er ikke meldt ud. Spillerne er dog begyndt at træne igen individuelt på klubbernes anlæg og under hensyntagen til at holde afstand til andre.

Lørdag blev Bundesligaen i Tyskland den første af de store europæiske ligaer til at genstarte sæsonen.

Italien har det tredjehøjeste antal dødsfald med coronavirus globalt. Kurven over daglige dødsfald er dog faldet de seneste uger. Lørdag blev der registreret 153 dødsfald. Det er det laveste antal i løbet af et døgn siden 9. marts.

Premierminister Conte oplyste natten til lørdag, at italienerne vil få lov at rejse til andre EU-lande fra 3. juni, og andre europæere kan rejse ind i Italien fra samme dag.

Der vil fra den dato ikke længere være en karantæneperiode for folk, der rejser ind i Italien.