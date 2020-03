Italiens spillerforening: Fodboldkampe bør aflyses helt

Det er ikke nok, at kampe spilles uden tilskuere under virusudbrud, mener præsident for spillerforening.

Præsidenten for den italienske spillerforening, Damiano Tommasi, opfordrer til, at alle fodboldkampe aflyses i Italien, som er det land, der er værst plaget af coronavirus i Europa.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters lørdag aften.

Italiens regering har tidligere beordret alle sportsbegivenheder gennemført uden tilskuere frem til 3. april.

Lørdag har der været meldinger om, at myndighederne har nye og mere drastiske tiltag på vej for at inddæmme smittespredningen.

Blandt tiltagene skal angiveligt være en total nedlukning af Lombardiet og 11 provinser i fire andre regioner, der er ramt af virusset.

Som reaktion på denne nyhed skriver Damiano Tommasi på Twitter, at fodboldkampe slet ikke bør gennemføres af hensyn til spillernes sikkerhed.

- Lad os stoppe ligaen! Behøver vi andet? Stop fodbold!, skriver han.

Tommasi har også udsendt en meddelelse på spillerforeningens hjemmeside tidligere lørdag. Her udtrykker han bekymring for spillernes sikkerhed.

- Der er en risiko for spillerne, og vi må alle tage forholdsregler for at opretholde sikkerheden for dem, der spiller. På banen kan man absolut ikke holde en distance på en meter til andre, skriver han.

- Alle forholdsregler må tages for at sikre alle på stadion, herunder ansatte og personale, for at reducere risikoen.

- Der er også mange udenlandske spillere, og det er klart, at deres familier er bekymrede over at se, hvad der sker i Italien.

Direktør i Det Italienske Fodboldforbund, Gabriele Gravina, ville tidligere lørdag ikke udelukke, at den italienske Serie A kan blive suspenderet, hvis en spiller bliver testet positiv for coronavirus.

- Vi bliver nødt til at være realistiske, der er en reel risiko, og under de omstændigheder vil vi tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre beskyttelsen af vores atleter, sagde han til det italienske medie Rai.

- Og så vil vi overveje, hvilken betydning det får for vores kampe.

Serie A-kampene står lige nu til at blive spillet uden tilskuere i weekenden.

Seks kampe, der blev udskudt sidste weekend, vil blive spillet søndag og mandag.

Herunder en kamp mellem Juventus og Inter med Christian Eriksen.