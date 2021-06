Italiens landstræner roser midtbanespiller for to mål

- Vi vandt kampen ved at tænke, at vi ville vinde den for enhver pris, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sådan lyder vurderingen fra den italienske træner Roberto Mancini, efter at Italien onsdag aften slog Schweiz 3-0 og sikrede sig avancement fra gruppe A ved EM.

- Det var en svær kamp. Vi kunne godt have scoret det andet mål en smule tidligere.

- Men i sidste ende var det en velfortjent sejr.

Sejren over Schweiz betyder, at italienerne mindst bliver nummer to i gruppe A.

Italien har således seks point og en målscore på 6-0 inden sin sidste kamp i gruppen, og det antal kan hverken Tyrkiet eller Schweiz nå.

Italienerne spiller derfor udelukkende om førstepladsen i gruppen, når det går løs mod Wales i Rom på søndag.

- Det var den anden kamp på fem dage, og drengene har arbejdet meget. Vi kunne have lukket kampen tidligere, men vi var tålmodige, siger Roberto Mancini.

Sassuolo-stjernen Manuel Locatelli blev med to scoringer den store helt for Italien.

Samtidig var det første gang i den 23-årige italieners professionelle karriere, både på klub- og internationalt niveau, at han har scoret to mål i en kamp.

- Det er langtfra nemt og ikke givet på forhånd, at en midtbanespiller scorer to mål. Manuel spillede en fantastisk kamp, siger landstræneren ifølge Reuters.

Schweiz står efter nederlaget noteret for ét point efter to kampe og kan stadig gå videre. Men det kræver en sejr over Tyrkiet i Baku på søndag.

- Alle har ret til at være skuffede i aften, men fra den første træning i morgen ser vi fremad, siger træner Vladimir Petkovic ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg talte med holdet og sagde til dem, at der stadig er en kamp tilbage, og at tre point kan få os videre til næste runde, tilføjer den schweiziske træner.