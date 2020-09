Italiens landshold flytter til Bergamo i hyldest til ofre

Det er en af grundene til, at Italiens fodboldlandshold i oktober rykker til Bergamo for at tage imod Holland i Nations League.

Den italienske by Bergamo var blandt de byer, der var allerhårdest ramt, da coronapandemien for alvor fik fat i Europa i begyndelsen af marts.

- Byen er symbolsk for ofrene for pandemien i Italien, lyder det i en meddelelse fra Italiens Fodboldforbund.

Landskampen skulle have været afviklet i Milano 12. oktober, men forbundet har nu fået grønt lys af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) til at flytte kampen, skriver nyhedsbureauet dpa.

Opgøret skal under alle omstændigheder afvikles foran tomme tribuner, og derfor kommer det altså ikke til at betyde noget, at kampen nu skal spilles på et stadion med noget mindre kapacitet.

Det er første gang siden 2006, at Bergamo skal være vært for en landskamp.

Stadio Atleti Azzurri d'Italia, hvor Atalanta spiller sine hjemmekampe, blev renoveret sidste år og kan normalt huse 21.300 tilskuere.