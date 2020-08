Italiens ældste klub skal igen redde sig på sidste dag

Klubben fra 1893 har ni italienske mesterskaber på cv'et, men det seneste kom helt tilbage i 1924, og det seneste årti har Genova-klubben primært specialiseret sig i overlevelse.

Søndag aften er det igen truslen om nedrykning, der er på menuen for danskerklubben og fansene, når Verona gæster Stadio Luigi Ferraris.

Lukas Lerager, Peter Ankersen og Lasse Schöne, som alle slår sine folder i klubben, har et enkelt point ned til Lecce, der er placeret på den triste side af nedrykningsstregen.

Der er lagt op til en spændende afgørelse, og måske kan Genoa trække på den erfaring, klubben har med nedrykningsspøgelset.

Sidste år spillede holdet 0-0 ude mod Fiorentina i sidste spillerunde, og da Inter med en scoring i 81. minut slog Empoli, var de to hold a point, men Genoa overlevede på at være bedre indbyrdes end Empoli.

I denne sæson er det Genoa, som er et point foran Lecce, og landets ældste klub har endda overtaget i det indbyrdes regnskab. Så Lecce er tvunget til at slå Parma hjemme, hvis holdet vil have en chance for at overleve.

Men Genoa er en erfaren overlever.

Hvis holdet klarer frisag søndag, vil det være fjerde gang i de seneste ni sæsoner, at holdet ender på pladsen lige over nedrykningsstregen. Og de seneste to år vil overlevelsen så være blevet sikret på sidste spilledag.

Genoas tre danskere har alle fået pænt med spilletid på det seneste, hvor holdet dog har tabt med samlet 0-8 i de to seneste kampe mod henholdsvis Inter og Sassuolo.

Der bliver spillet fire andre kampe søndag, hvor Serie A rundes af. Men der er ikke noget på spil i de tre øvrige kampe ud over Genoas og Lecces.