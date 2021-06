Italiens Mancini har luksusproblemer før Østrig-møde

Roberto Mancinis tropper indledte med at slå både Tyrkiet og Schweiz med 3-0 og sluttede af med at besejre Wales 1-0, selv om det meste af holdet var skiftet ud.

Mancini skiftede ud på hele otte pladser til opgøret mod Wales for at give reserverne spilletid, og nu har han hovedpine over, hvem han skal vælge til lørdagens ottendedelsfinale mod Østrig.

- Alle har spillet virkeligt godt, bemærker landstræneren.

Trods luksusproblemer mener han trods alt, at den skarpe konkurrence kan blive en fordel for Italiens i knockoutfasen.

- Det er fantastisk at have spillere, der alle er fit og brandvarme, og de er også ret rolige i et mentalt perspektiv. Det kan blive en fordel for os.

Mancini udtrykker i vanlig trænerstil respekt for modstanderen, der sluttede som nummer to i gruppe C bag Holland efter at have slået Ukraine og Nordmakedonien.

- Østrig har et fremragende hold. Det er et aggressivt hold med teknisk dygtige spillere. Det hårde pres kan slå dit spil i stykker, så det skal vi være forberedt på.

- Der bliver ikke plads til mange fejl, som der var i de tidligere kampe, men det er også det gode ved turneringens knockoutfase, adrenalineffekten når du ved, at du skal vinde, lyder det fra Mancini.

Det er første gang, at Østrig når knockoutfasen ved EM, og holdet har aldrig tidligere slået Italien i en stor turnering.

Holdet skal altså overgå sig selv for at nå kvartfinalen, medgiver Østrigs landstræner, Franco Foda.

- Det er svært at vurdere vores realistiske chance, men selv med ti procents chance kan du opnå meget, siger Foda.

Ottendedelsfinalen på Wembley i London begynder lørdag klokken 21.