Italiener vinder for næsen af sprinterne i Giro d'Italia

Her udnyttede Damiano Cima fra Nippo Vini Fantini-holdet nemlig et tøvende felt, da italieneren vandt med få meter ned til sprinterne efter at have siddet i udbrud det meste af etapen.

Det er Cimas største sejr i karrieren, der indtil nu kun har budt på en etapesejr i Tour of China.

Selv om det ikke blev til en etapesejr til sprinteren Pascal Ackermann, har tyskeren alligevel noget at glæde sig over torsdag. Han blev nummer to og overtager løbets pointtrøje fra Arnaud Demare, der kørte over målstregen som nummer otte.

Etapen ændrer ikke noget i toppen af det samlede klassement. Her fører Richard Carapaz stadig med små to minutter ned til Vincenzo Nibali.

Torsdagens 222 kilometer fra Valdaora til Santa Maria Di Sala bød på den sidste mulighed for sprinterne inden weekendens hårde bjerge.

Etapen startede ganske vist i lidt over 1000 meters højde for derefter at stige jævnt de første 30 kilometer, men derefter gik det nedad mere eller mindre hele vejen til mål.

Som sædvanligt kom et udbrud afsted, men de tre ryttere - AG2R's Nico Denz, Bardianis Mirco Maestri og Damiano Cima - blev konstant holdt i kort snor af feltet, hvor sprinterholdene havde sendt hver deres repræsentanter frem for at holde tempoet.

Men udbruddet nægtede at give op. Med lidt over 40 kilometer tilbage var afstanden stadig på cirka fire og et halvt minut, som den havde været det meste af dagen.

Da der var 20 kilometer til mål for de tre udbrydere, var tidsforskellen til feltet på to og et halvt minut. Der var derfor lagt op til en tæt afslutning, og sprinterholdene måtte ofre flere kræfter end forventet i jagten på de forreste.

I takt med at udbruddet nærmede sig mål, blev det dog tydeligt, at de tre ryttere havde brugt mange kræfter i løbet af dagen. Feltet mindskede forspringet hurtigere og hurtigere, så der med ti kilometer tilbage kun var lidt over et minuts forskel.

På imponerende vis var udbryderne stadig 30 sekunder foran med to kilometer tilbage. Her begyndte der så at gå taktik i den, og de tre ryttere holdt øje med hinanden, mens det glubske felt kom tættere og tættere på.

Det så ud til, at lurepasseriet ville koste udbryderne muligheden for en etapesejr, men Damiano Cima ville det altså anderledes. Italieneren gav det et sidste skud, og der var lige præcis nok krudt i benene til at holde sprinterne bag sig.