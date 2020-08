Italiener slider sig til Dauphiné-triumf i franske bjerge

Med mere end 60 kilometer til målstregen valgte den 27-årige italiener at sætte det afgørende angreb ind.

Cykelrytteren Davide Formolo (UAE) gennemførte fredag et succesfuldt togt på 3. etape af Critérium du Dauphiné.

Det skete på bjerget Col de la Madeleine. Her trådte Formolo fra Pierre Latour (AG2R) på vej op ad den ikoniske stigning, der er kendt fra Tour de France.

Den italienske mester kørte alene til toppen, før der ventede en nedkørsel plus yderligere 14,8 kilometer opad til målstregen på Saint-Martin-de-Belleville.

Jumbo-Visma-mandskabet satte et voldsomt tempo i hovedfeltet, og det endte med, at holdets kaptajn Primoz Roglic kom over målstregen på andenpladsen 33 sekunder efter vinderen.

Dermed holdt den slovenske toprytter, der er favorit til at vinde det kommende Tour de France, fast i løbets gule førertrøje.

To danskere gjorde sig også bemærket på fredagens etape.

Søren Kragh Andersen (Sunweb) og Christopher Juul-Jensen (Mitchelton) deltog i det ni-mands-udbrud, der skabte fundamentet for Davide Formolos etapesejr.

Udbruddet blev splittet i flere mindre grupper, inden Davide Formolo gik til angreb.

Critérium du Dauphiné består af fem etaper og slutter på søndag. Flere af de største ryttere bruger løbet som optakt til Tour de France, der begynder om to uger.