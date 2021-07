Italien slår England og tager EM-guldet med hjem

Det er anden gang, at Italien løfter EM-trofæet. Første gang var i 1968, og derudover har Italien også vundet VM fire gange.

Der stod 1-1 efter 120 minutter i en jævn og forholdsvis chancefattig finale. Luke Shaw bragte England foran efter to minutter, og Leonardo Bonucci udlignede i midten af anden halvleg.

England indskiftede offensivspillerne Marcus Rashford og Jadon Sancho ind kort før straffesparkskonkurrencen, og begge brændte sammen med Bukayo Saka deres forsøg.

Rashford sparkede på stolpen, og Italiens keeper, Gianluigi Donnarumma, reddede sparkene fra Sancho og Saka og blev på den måde sit lands helt i duellen fra pletten.

Finalen var i de 120 første minutter et spillemæssigt jævnt opgør med forholdsvis få chancer. England startede bedst og kom tidligt foran, men i løbet af første halvleg overtog Italien initiativet og skabte også flest muligheder opgøret igennem.

Den engelske landstræner, Gareth Southgate, skiftede i finalen til en 3-5-2-formation i forhold til semifinalesejren over Danmark, hvor han spillede 4-3-3.

Wingbacken Kieran Trippier erstattede i højre side desuden kantspilleren Bukayo Saka, og det gav straks pote, da wingbackerne fik en tidlig hovedrolle.

England fik en drømmestart på opgøret, da holdet efter mindre end to minutters spil fuldførte et hurtigt kontraangreb.

Efter en mellemstation hos Harry Kane endte kontraen med, at Kieran Trippier slog et indlæg til bageste område, hvor venstre wingback Luke Shaw dukkede op og kontrolleret flugtede England på 1-0.

Det var første gang under EM, at Italien var bagud, og selv om holdet kom bedre med frem mod pausen, blev det kun til få offensive indslag mod et stærkt organiseret engelsk hold.

Det italienske spil var usammenhængende og langsomt, og frustrationerne var tydelige. Flere blåklædte spillere småskændes, og det gjorde intet godt for forsøget på at slå tilbage.

Efter 35 minutter kom første halvlegs bedste forsøg fra Italien, men offensivspilleren Federico Chiesa sparkede snert forbi fra distancen i forlængelse af en god soloaktion. Det var derfor 1-0 til England efter 45 chancefattige minutter.

Italien fortsatte med at have initiativet i anden halvleg, og efter en times spil fremprovokerede Chiesa kampens første redning, da han tvang Englands keeper, Jordan Pickford, ud i fuld længde med et godt skudforsøg.

Efter 67 minutter kom den italienske forløsning. Pickford refleksreddede på fremragende vis et hovedstødsforsøg fra midtbanespilleren Marco Verratti ud på stolpen efter et forlænget hjørnespark, men veteranen Leonardo Bonucci var over riposten og gjorde sig selv til 1-1-målscorer.

Herefter gik der mere eller mindre stilstand i kampen, og duellanterne stillede sig tilfreds med at skulle ud i forlænget spilletid.

Italien skabte tre farlige situationer i den forlængede spilletid, og England havde en enkelt lige-ved-og-næsten mulighed, men hæsblæsende blev det aldrig. Derfor sluttede det også 1-1 efter 120 minutter, og finalen blev afgjort fra straffesparkspletten.

Andrea Belotti brændte Italiens andet forsøg, og siden svigtede også den normalt sikre straffeskytte Jorginho for Italien, men England havde altså tre svipsere, og det blev afgørende.