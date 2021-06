Italien kører Schweiz over og sikrer avancement

Sassuolo-stjernen Manuel Locatelli blev med to scoringer den store helt for Italien. Den første faldt efter fremragende sammenspil med holdkammeraten fra Sassuolo, Domenico Berardi.

Det står klart efter en 3-0-sejr over Schweiz, som betyder, at italienerne mindst bliver nummer to i gruppe A.

Angriberen Ciro Immobile nettede til 3-0 i slutfasen.

Italien har nu seks point og en målscore på 6-0 inden sin sidste kamp i gruppen, og det antal kan hverken Tyrkiet eller Schweiz nå.

Italienerne spiller derfor udelukkende om førstepladsen i gruppen, når det går løs mod Wales i Rom på søndag.

Schweiz står efter nederlaget noteret for ét point efter to kampe og kan stadig gå videre, men det kræver en sejr over Tyrkiet i Baku på søndag. En kamp, som det tyrkiske mandskab også skal vinde, hvis det skal være aktuel til ottendedelsfinalerne.

Sejren over Schweiz var Italiens tiende i træk i alle turneringer, og holdet har i de ti kampe scoret 31 mål, mens modstanderne slet ikke har fundet vej til målet.

Efter en stille start fik Italien godt fat i første halvleg, hvor Schweiz blev holdt nede på et fåtal af chancer, mens italienerne selv skabte en lille håndfuld gode muligheder.

Efter 19 minutter nettede forsvarsveteranen Giorgio Chiellini efter et hjørnespark og en hovedstødsduel, som han selv var en del af. Men VAR spottede en arm på bolden fra Chiellini, og scoringen fik ikke lov at stå.

Kort efter måtte Chiellini udgå med en skade, men det tog ikke brodden af Italien, der kom på 1-0 efter 26 minutter, hvor de to Sassuolo-kammerater kombinerede på smukkeste vis.

Midtbanespilleren Manuel Locatelli slog bolden ud til kantspilleren Domenico Berardi, og han trak ind i feltet og fandt skråt tilbage en fremadstormende Locatelli, der let scorede fra kort afstand.

Schweiz forsøgte sig med en offensiv udskiftning i pausen og havde en kortvarig opblomstring, men det førte ikke meget med sig over for et bundsolidt hjemmehold.

Efter 52 minutter spillede Italien bolden tålmodigt rundt, indtil den havnede hos Locatelli, der upresset huggede bolden ind bag en prisgivet Yann Sommer fra kanten af buen.

Gassen gik efterhånden helt af ballonen for Schweiz i kampens slutfase, hvor Immobile sparkede sit andet mål i turneringen i nettet bag en denne gang ikke helt sagesløs Sommer.