Italien finder tro på finaleplads i suveræn stime

Et kig på statistikken fra de seneste år levner ikke Spanien mange chancer for en finaleplads ved EM.

- Vi ved, at hvis vi spiller på den måde, vi har gjort de seneste 30 kampe eller noget i den stil, så kan vi få et godt resultat, siger forsvarsspilleren ifølge AFP.

Mindst 60.000 ventes på plads på Wembley til storkampen, der i sig selv bør være nok til at tænde op under italienerne.

- Vi skal være motiverede af at spille mod sådan et godt og velanset hold på et fantastisk stadion som Wembley og med tanke på, at vi kan være en del af finalen om få dage, siger Bonucci.

Ligesom de danske fans har hverken italienske eller spanske tilhængere fået tilladelse til at rejse til London for at overvære kampen på lægterne.

Italienere og spaniere, der bor i Storbritannien, har imidlertid kunnet købe billetter til kampen, men fordelingen af fans er ikke offentligt kendt før tirsdagens store opgør.

- Jeg synes ikke, at det er retfærdigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Faktisk er det meget uretfærdigt, siger Italiens landstræner, Roberto Mancini.

Heller ikke Luis Enrique finder den store mening i situationen.

- Det er en underlig situation. Jeg håber, at der vil være flere spaniere og italienere end englændere, men det er ude af vores hænder, siger Spaniens landstræner, Luis Enrique.

- Men jeg vil ikke bruge energi på det. Vi ville ønske, det var anderledes, men vi accepterer det.

Mens Italien har vundet VM hele fire gange, er triumfen i 1968 på hjemmebane holdets eneste ved EM.

Spanierne har vundet EM tre gange. De løftede trofæet i 1964, 2008 og 2012 og har dermed flest sejre af alle sammen med Tyskland/Vesttyskland.

Holdene mødes på Wembley klokken 21 dansk tid. Vinderen skal op imod Danmark eller England i søndagens finale.