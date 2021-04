Italien er klar til at smide rebelklubber ud af Serie A

- Klubber, som planlægger at spille i turneringer uden for Fifa eller Uefa, mister deres tilknytning til vores mesterskab, siger Gravina.

Truslen kommer i kølvandet på sidste uges ballade om den omstridte European Super League, som havde den italienske trio Juventus, Inter og Milan blandt sine 12 grundlæggere.

Inter trak siden sin deltagelse i den nye piratliga tilbage, efter at ligaens seks engelske klubber havde gjort det samme.

Juventus og Milan har erkendt, at turneringen næppe bliver til noget i denne omgang, men klubberne har ikke gjort klart, om de fortsat er en del af projektet.

Fodboldforbundet forlanger, at klubberne endegyldigt trækker sig ud af Super League-planerne, hvis de skal være en del af næste sæsons Serie A.

- Det ligger helt fast, at hvis nogle klubber 21. juni, hvor der er deadline for registrering til næste sæson, ønsker at deltage i private turneringer, kommer de ikke til at tage del i vores mesterskab.

- I øjeblikket har vi ikke nogen information om, hvem der forlader Super League, lyder det fra Gravina.

Den nye bestemmelse vil blive føjet ind i klublicenserne og i forbundets regelsæt.