Italien aflyser alle sportsbegivenheder frem til april

Aflysning af sportsbegivenhederne er et led i at forhindre spredningen af coronavirus.

Italiens regering vil underskrive et dekret tirsdag, så reglerne træder i kraft.

- Vi må også have strengere regler for vores sportsbegivenheder. Serie A og alle andre sportsturneringer er suspenderet. Det skal alle fans acceptere. Der er ingen grund til, at turneringerne fortsætter, siger Conte ifølge Football Italia.

Hidtil har man ellers spillet Serie A-kampe, men flere kampe er blevet afviklet uden tilskuere. Det var eksempelvis tilfældet søndag aften, da Christian Eriksen og Inter tabte topkampen mod Juventus med 0-2.

Da Coni tidligere mandag kom med sine anbefalinger om at suspendere alle sportsbegivenheder, omhandlede det ikke internationale kampe som eksempelvis fodboldkampe i Champions League eller Europa League.

Det er endnu uvist, om de internationale kampe også er omfattet af premierministerens dekret.

Ifølge nyhedsbureauet dpa holder Det Italienske Fodboldforbund krisemøde tirsdag. Det var planlagt inden premierministerens melding.

En opgørelse fra Johns Hopkins University, der hele tiden opdaterer antallet af smittede og døde af coronavirus, viser mandag aften, at der er registreret 9172 smittetilfælde i Italien. 463 af de smittede i landet er døde, mens 724 personer er erklæret virusfri efter at have været smittet.

Italien er det europæiske land, der er hårdest ramt af coronavirus. I forbindelse med mandagens udmelding om aflyste sportsbegivenheder siger premierminister Conte også, at folk kun bør gå ud af deres dør for at gå på arbejde eller i nødstilfælde.