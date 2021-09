Israels træner: Danmark spiller på et andet niveau

- Danmark spiller på et andet niveau for tiden. Kvaliteten på det danske hold var for meget for os, og vi var ikke i stand til at følge med, siger han.

De første knap 30 minutter af kampen så nogenlunde lige ud, men da først Danmark fik hul på bylden på et mål af Yussuf Poulsen, så det svært ud for Israel.

- Indtil første mål spillede vi godt. Holdet var velorganiseret, men efter første mål tabte vi kontrollen over midtbanen, mener Israels træner.

Det var samme analyse, som Israels anfører, Bibras Natcho, havde efter kampen.

- De første 25 minutter var gode, men efter første mål kollapsede vi. Vi må erkende, at Danmark var det bedste hold.

- Mod den her slags hold kan man ikke tillade sig at lave fejl, for de finder svaghederne og udnytter dem, siger anføreren.

I kampen scorede Danmark tre næsten ens mål på hovedstød efter frisparksindlæg, hvor bolden blev sendt mod det lange hjørne.

- Vi gav tre mål væk efter dødbolde. Selv om det er en dansk styrke, så er jeg ikke tilfreds, for det skal vi gøre langt bedre, siger Willi Ruttensteiner.

Efter nederlaget rykker Israel ned på tredjepladsen i Gruppe F.

Det forhindrer dog ikke den israelske anfører i at bevare VM-håbet før de afsluttende kvalifikationskampe.

- Vi bliver nødt til at komme videre fra det her nederlag hurtigt. Vi har også oplevet mange positive ting under den her kvalifikation, og vi er stadig med i kampen, siger han.

Danmark ligger suverænt i toppen af Gruppe F, og billetten til VM i Qatar kan sikres i oktober, hvis Danmark vinder ude over Moldova og hjemme over Østrig.